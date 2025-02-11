Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 11 февраля 2025Силовые структуры

Несовершеннолетние поджигатели релейных шкафов из Белгородской области попали на видео

МВД показало видео с юными белгородцами, совершившими поджог на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Юные белгородцы приобрели бензин и устроили поджог на железной дороге. Оперативное видео с признанием подростков предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как несовершеннолетние поджигатели приобрели в магазине горючую жидкость. Один из них рассказал, что передал бутылки с водой приятелю, тот вылил жидкость и наполнил их бензином. Затем они пошли до развилки, где подожгли релейные шкафы.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении двух подростков 16 и 18 лет и их 20-летнего приятеля за поджоги. По версии следствия, 6 февраля они приняли предложение куратора по переписке в мессенджере за денежное вознаграждение выполнить задание по дестабилизации движения на железной дороге. На станции Старый Оскол они совершили поджог релейных шкафов. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

      «Нафтогаз» заявил об ударе по производственным мощностям компании

      Осужденный за теракт в российском аэропорту обжаловал в суде полученные в СИЗО взыскания

      41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

      Российский министр подорвался на мине в зоне СВО и лишился ноги

      Лолита сообщила об отмене очередного концерта

      Трамп уволил главу правительственной комиссии по этике

      В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

      Вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone оценили

      Малышева назвала огромной ошибкой одну особенность в поведении россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше