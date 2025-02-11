Несовершеннолетние поджигатели релейных шкафов из Белгородской области попали на видео

МВД показало видео с юными белгородцами, совершившими поджог на железной дороге

Юные белгородцы приобрели бензин и устроили поджог на железной дороге. Оперативное видео с признанием подростков предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как несовершеннолетние поджигатели приобрели в магазине горючую жидкость. Один из них рассказал, что передал бутылки с водой приятелю, тот вылил жидкость и наполнил их бензином. Затем они пошли до развилки, где подожгли релейные шкафы.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении двух подростков 16 и 18 лет и их 20-летнего приятеля за поджоги. По версии следствия, 6 февраля они приняли предложение куратора по переписке в мессенджере за денежное вознаграждение выполнить задание по дестабилизации движения на железной дороге. На станции Старый Оскол они совершили поджог релейных шкафов. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.