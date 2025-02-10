В России двух подростков и мужчину задержали за поджоги на железной дороге за деньги

СК возбудил дело о теракте против 3 поджигателей шкафов на станции Старый Оскол

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении двух подростков и их старшего приятеля, совершивших поджоги релейных шкафов на железной дороге в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники ФСБ и управления МВД на транспорте задержали молодого человека 2005 года рождения и двух несовершеннолетних 2007 и 2009 годов рождения.

По версии следствия, 6 февраля подозреваемые приняли предложение куратора по переписке в мессенджере за денежное вознаграждение выполнить задание по дестабилизации движения на железной дороге. На станции Старый Оскол они совершили поджог релейных шкафов. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Курской области суд приговорил к 20,5 года местного жителя Максима Москалева за госизмену и диверсию. Он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.