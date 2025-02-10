Россиянин совершил поджог на ж/д по заданию ГУР и получил 20,5 лет колонии

В Курске суд приговорил мужчину к 20,5 годам за поджог релейного шкафа

Курский областной суд приговорил 30-летнего Максима Москалева к 20,5 года лишения свободы, который по заданию сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины совершил поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Курской области.

Москалев признан виновным по статье 275 («Государственная измена») и части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная организованной группой») УК РФ. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание — в колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей и с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, в январе 2024 года осужденного в интернете завербовал сотрудник ГУР Украины. Тогда по его заданию Москалев сделал фотографию на фоне военкомата, которую потом отправил куратору через социальную сеть. Кроме того, спустя несколько дней по его указу фигурант поджег релейный шкаф, расположенный у железнодорожных путей на территории Курска. За это он получил 45 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.