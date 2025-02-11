Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

Макрон проигнорировал Моди, приветствуя гостей на саммите по ИИ в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди, приветствуя гостей международного саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже. Момент был запечатлен в ходе трансляции, которую вело агентство Associated Press (AP) на своем YouTube-канале.

Французский лидер поздоровался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обменялся поцелуями с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, но проигнорировал индийского премьера, который тянул ему руку для приветствия.

При этом отмечается, что Индия является соорганизатором мероприятия.

С 10 по 11 февраля во Франции проходит саммит по ИИ, в котором принимают участие мировые лидеры, руководители компаний и ученые. Участники мероприятия обсудят ключевые аспекты будущего ИИ, включая его влияние на общественные интересы, инновации, культуру, а также на глобальное управление.

