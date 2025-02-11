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20:16, 11 февраля 2025Экономика

Макрон решил избавиться от виллы во Франции

Le Figaro: Эммануэль и Брижит Макрон готовятся к продаже виллы в Па-де-Кале
Полина Кислицына (Редактор)
Бриджит и Эммануэль Макрон

Бриджит и Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит готовятся к продаже своей виллы в регионе Па-де-Кале. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Эммануэль и Брижит Макрон готовятся продать виллу Монежан (сокращение от имен родителей Брижит Макрон, Симоны и Жана) в Ле-Туке, в Па-де-Кале», — сказано в материале. Уточняется, что Брижит Макрон унаследовала ее от от отца.

По информации издания, агенты недвижимости отказались комментировать информацию о продаже виллы, ссылаясь на «уважение к потенциальным продавцам и покупателям». В пресс-службе Елисейского дворца журналистам заявили, что данный вопрос касается «личной жизни супругов».

Авторы статьи предполагают, что Макрон задумал избавиться от виллы, поскольку та находится в людном месте, а супруги хотят «тишины и покоя». Кроме того, в Figaro добавили, что в 2011 году будущий глава Франции взял кредит на 15 лет на 350 тысяч евро для проведения в ней ремонта.

Ранее стало известно, что дочь партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк добились компенсации в 30,5 миллиона фунтов стерлингов за покупку особняка, который был заражен молью.

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