На Украине сообщили о ракетном ударе «Калибрами» новой версии

RusVesna: На Украине сообщили о ракетном ударе ракетами «Калибр» новой версии

Военно-морской флот России наносит по территории Украины ракетный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По утверждению противника, для налета якобы используются новые версии крылатых ракет «Калибр». Их отличает способность лететь и активно маневрировать на малой высоте, благодаря чему они способны незамеченными преодолевать значительное расстояние.

Ранее стало известно, что российские войска определили для себя новую цель. Речь идет о подземных газовых хранилищах Украины. Отмечалось, что это может привести к тому, что у Киева останется все меньше ресурсов для того, чтобы торговаться с Западом.