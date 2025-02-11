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01:22, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о ракетном ударе «Калибрами» новой версии

RusVesna: На Украине сообщили о ракетном ударе ракетами «Калибр» новой версии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военно-морской флот России наносит по территории Украины ракетный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По утверждению противника, для налета якобы используются новые версии крылатых ракет «Калибр». Их отличает способность лететь и активно маневрировать на малой высоте, благодаря чему они способны незамеченными преодолевать значительное расстояние.

Ранее стало известно, что российские войска определили для себя новую цель. Речь идет о подземных газовых хранилищах Украины. Отмечалось, что это может привести к тому, что у Киева останется все меньше ресурсов для того, чтобы торговаться с Западом.

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