Сообщение о появлении в России буклетов «Раз в год и папка стреляет» не подтвердилось

Сообщение о появлении буклетов «Раз в год и папка стреляет» оказалось фейком

В социальных сетях распространилась информация о том, что в России якобы появились буклеты «Раз в год и папка стреляет». В постах отмечается, что в листовках содержится руководство по безопасности для семей участников специальной военной операции (СВО), вернувшихся с фронта домой.

Буклеты, которые были опубликованы в интернете, якобы печатались от имени Союза женщин России. Однако на официальном сайте организации информации о подобной акции нет.

Также в сети распространилась видеозапись, на которой директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Евгений Петров якобы рассказывает, что в этом году женщины региона получат буклет «Раз в год и папка стреляет». Однако издание «Брянск Today» отмечает, что видеозапись — дипфейк. А в качестве первоисточника была взята видеозапись от 18 ноября 2022 года, которая была опубликована в VK Видео.

В департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области населению в очередной раз рекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Информация о том, что в России появились буклеты «Раз в год и папка стреляет», в которых содержится руководство по безопасности для семей участников специальной военной операции (СВО), вернувшихся с фронта домой, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».