Сообщение об усилении мобилизации в новых регионах России оказалось недостоверным

Данные об усилении мобилизации в новых регионах РФ оказались недостоверными

Распространившееся в сети сообщение об усилении принудительной мобилизации в новых регионах России оказалось недостоверным.

Украинский центр национального сопротивления (ЦНС) утверждал, что Россия весной 2025 года намерена усилить мобилизационные мероприятия, чтобы восполнить потери в зоне проведения специальной военной операции (СВО). ЦНС писал, что на мужчин призывного возраста якобы оказывают психологическое давление — им угрожают изъятием имущества и арестом.

Законы РФ не предполагают изъятие имущества за отказ от заключения контракта с Минобороны, не говоря об аресте. Кроме того, ЦНС указывал, что мигрантов из Центральной Азии активно привлекают к подписанию контрактов с Вооруженными силами. На самом деле это искажение действующих законов. Согласно законодательству России, требования постановки на воинский учет касаются каждого гражданина мужского пола, достигшего определенного возраста. Иностранцы, получившие гражданство, должны вставать на воинский учет по месту жительства, что предписывает Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В России нет принудительной мобилизации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что речи о проведении в России мобилизации не ведется. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Картаполов также указывал, что ситуация в зоне специальной военной операции говорит о превосходстве России над Украиной, поэтому Вооруженным силам не нужно проведение дополнительной мобилизации.

Все потребности ВС РФ покрываются за счет контрактной службы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уточнял, что около 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году, еще более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования. По словам политика, в среднем в минувшем году ежедневно подписывали контракт более тысячи человек. «План работы на 2025 год определен. Наша задача — сохранить эти набранные темпы», — высказался Медведев. О том же говорил и министр обороны Андрей Белоусов. «В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек», — заявлял он.

Сообщение об усилении принудительной мобилизации в новых регионах весной не получило распространения в российских СМИ.

Украинский центр национального сопротивления сообщил о планах российских властей ужесточить мобилизацию в ряде регионов. Это не соответствует действительности — в России не проводится принудительная мобилизация, потребности Вооруженных сил закрываются за счет заключения контрактов на военную службу и постоянного притока добровольцев.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».