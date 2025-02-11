В МВД назвали самую серьезную угрозу в сфере мошенничества

Генерал МВД Филиппов: Дипфейки и подмена голосов являются серьезными угрозами

Одной из самых серьезных угроз в сфере мошенничества является подмена голоса с использованием дипфейков. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Самая серьезная угроза — подмена голоса руководителя. С развитием технологий 5G качество дипфейков будет только улучшаться», — предупредил он.

Генерал-майор юстиции также отметил, что около 21 процента компаний пострадали от подобного вида мошенничества. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, следует положить трубку и перезвонить руководителю или родственнику, после чего узнать, действительно ли им понадобились деньги или конфиденциальная информация. При этом перезванивать лучше не через мессенджеры, а посредством сотовой связи, подчеркнул Филиппов.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с порталом «Госуслуги». В МВД подчеркнули, что представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей.