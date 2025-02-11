В МВД раскрыли схему мошенничества с участием 2 миллионов человек

МВД: В обналичивание похищенных мошенниками денег вовлечены 2 млн человек

В схему обналичивания украденных мошенниками денег вовлечены более двух миллионов человек, среди которых есть аферисты из иностранных колл-центров. Эту информацию в интервью изданию «Аргументы и факты» раскрыл замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более 2 миллионов человек», — сказал он. По его словам, речь идет о «дропах», которые передают третьим лицам данные своих банковских карт, а также о находящихся за рубежом мошенниках, которые ставят им определенные задачи.

Филиппов подчеркнул, что мошенники стали чаще действовать не в своих странах, чтобы избежать наказания — в частности, колл-центр в одной стране будет направлен на людей, проживающих в другом государстве. По его словам, такая тенденция является общемировой. При этом в условиях спецоперации (СВО), отметил представитель МВД, вычислить злоумышленников становится все сложнее, так как западные страны не работают с Россией по этим вопросам.

Ранее Филиппов заявил, что мошенники начали использовать новый способ хищения средств. По его словам, злоумышленники стали активно пользоваться услугами курьеров.