Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием курьеров

Мошенники начали использовать новый способ хищения средств. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
По его словам, злоумышленники стали активно пользоваться услугами курьеров. «Начиная с декабря и по текущий момент у нас такой тренд: приходят какие-то незнакомые люди, некие курьеры, и люди отдают им наличными все денежные средства, которые у них есть», — пояснил Филиппов.
Представитель ведомства отметил, что на полученные деньги мошенники покупают криптовалюту.
Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля. В частности, рассказали в УБК МВД России,
существует схема для выманивания денег с использованием ложных профилей на сайтах знакомств. Также злоумышленники используют ложные сайты доставки цветов и подарков, предлагая хорошие скидки, но после оплаты пропадают.