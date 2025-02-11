Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:02, 11 февраля 2025Россия

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием курьеров

МВД РФ: Мошенники стали активно использовать курьеров для хищения накоплений
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Мошенники начали использовать новый способ хищения средств. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его словам, злоумышленники стали активно пользоваться услугами курьеров. «Начиная с декабря и по текущий момент у нас такой тренд: приходят какие-то незнакомые люди, некие курьеры, и люди отдают им наличными все денежные средства, которые у них есть», — пояснил Филиппов.

Представитель ведомства отметил, что на полученные деньги мошенники покупают криптовалюту.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля. В частности, рассказали в УБК МВД России,
существует схема для выманивания денег с использованием ложных профилей на сайтах знакомств. Также злоумышленники используют ложные сайты доставки цветов и подарков, предлагая хорошие скидки, но после оплаты пропадают.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон назвал участие Украины в мирных переговорах бессмысленным

      На Украине сообщили о ракетном ударе «Калибрами» новой версии

      Британские фермеры устроили протест на тракторах и танках

      В США раскрыли планы Путина и Трампа в отношении Зеленского

      Илон Маск сравнил США с пьяным матросом

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием курьеров

      Фитнес-модель обругали в сети за чрезмерно большую грудь

      Стало известно об отсутствии у Келлога планов посещать Москву

      В Запорожье рассказали о желании многих жителей остаться в России

      World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше