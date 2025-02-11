Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием курьеров

МВД РФ: Мошенники стали активно использовать курьеров для хищения накоплений

Мошенники начали использовать новый способ хищения средств. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его словам, злоумышленники стали активно пользоваться услугами курьеров. «Начиная с декабря и по текущий момент у нас такой тренд: приходят какие-то незнакомые люди, некие курьеры, и люди отдают им наличными все денежные средства, которые у них есть», — пояснил Филиппов.

Представитель ведомства отметил, что на полученные деньги мошенники покупают криптовалюту.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля. В частности, рассказали в УБК МВД России,

существует схема для выманивания денег с использованием ложных профилей на сайтах знакомств. Также злоумышленники используют ложные сайты доставки цветов и подарков, предлагая хорошие скидки, но после оплаты пропадают.