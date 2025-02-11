Вучич рассказал о вложенных в его свержение миллиардах евро

Вучич заявил, что в его свержение из-за границы вложили три миллиарда евро

В Сербию из-за границы поступило порядка трех миллиардов евро для свержения президента страны Александара Вучича. Он рассказал об этом в эфире телеканала Pink.

«Из-за рубежа были направлены такие суммы за последние 10 лет, 1,5 миллиарда евро. Но когда я начал считать, оказалось, что это уже 3 миллиарда евро. Например, некий фонд "Траг" получил 28 миллионов евро, вы когда-нибудь слышали о нем?», — заявил он, выразив удивление тем, насколько крупные суммы были вложены в его свержение.

По словам Вучича, как только страна начала стремительно расти, иностранные государства стали вкладывать все больше в ее разрушение. Как утверждает политик, попытки разрушить Сербию извне продиктованы желанием подорвать свободолюбивую политику республики, ослабить ее позиции в регионе Западных Балкан, а также планами манипулировать «ей, как в кукольном театре».

Ранее Вучич на выступлении перед гражданами в Трстенике назвал массовые протесты студентов и оппозиции попыткой иностранных спецслужб разрушить страну. Он подчеркнул, что проблема заключается не в том, что политические оппоненты хотят свержения действующего главы государства, а в их желании разрушить Сербию.