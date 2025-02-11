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20:36, 11 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности к встрече с администрацией Трампа

Зеленский: Киев готов к встречам с представителями США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встречам с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов, и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях», — написал Зеленский.

Он добавил, что назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 12 число, где будет обсуждаться, в том числе «защита Украины санкциями».

Ранее Зеленский рассмеялся после вопроса о роли бывшего президента США Джо Байдена в истории. Политик раскритиковал действия экс-президента США до начала специальной военной операции (СВО), однако поблагодарил его за последующую поддержку.

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