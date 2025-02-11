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19:03, 11 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассмеялся после вопроса о роли Байдена в истории

Зеленский рассмеялся после вопроса о роли Байдена в конфликте на Украине
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся после вопроса о роли бывшего президента США Джо Байдена в истории. Такую реакцию политик проявил во время интервью The Guardian.

«Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все», — заявил он после первоначальной реакции.

Отвечая на вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине, Зеленский подчеркнул, что в данный момент ее «сложно оценить». Политик раскритиковал действия экс-президента США до начала специальной военной операции (СВО), однако поблагодарил его за последующую поддержку.

Ранее Зеленский раскритиковал идею действующего президента США Дональда Трампа о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, гарантии от стран Европы без участия США будут являться ненастоящими.

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