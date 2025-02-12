16-летняя россиянка родила ребенка в ванной и выбросила его в мусорный бак

В Красноярске девятиклассница родила ребенка в ванной и выбросила его в мусорку

В Красноярске девятиклассница родила ребенка в ванной и выбросила его в мусорный бак. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным издания, 16-летняя россиянка попала в больницу с кровотечением. Медики поняли, что девушка недавно родила. В беседе с врачами она уверяла, что отдала младенца прохожей. Однако позже выяснилось, что это не так.

Следователям удалось установить, что ребенок появился на свет в квартире на улице Львовской. Роды у девушки приняла ее мать прямо в ванной.

Когда девушка приняла решение избавиться от малыша, родительница не стала этому перечить. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Историей также заинтересовались сотрудники красноярской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 19-летняя жительница поселка Октябрьский родила ребенка и выбросила его в уличном туалете.