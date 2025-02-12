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18:29, 12 февраля 2025Экономика

Индийская нефтяная компания нашла способ использовать застрявшие в России деньги

Гупта: Индийская ONGC использует застрявшие в РФ $250 млн в местных проектах
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Дочка» индийской ONGC планирует использовать застрявшие 250 миллионов долларов в российских проектах. О найденном способе рассказал управляющий директор нефтяной компании Шри Раджарши Гупта, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя компании, ONGC Videsh Limited не может вывести со специальных счетов в российских банках дивиденды от местных проектов.

«У нас есть три российских проекта. Добыча на всех наших месторождениях идет как обычно. И единственная проблема в том, что есть санкции со стороны США, ЕС и ООН <...> У нас также есть долгосрочный взгляд на проекты в России. Так что мы не сильно беспокоимся сейчас о деньгах, которые там есть», — пояснил он.

ONGC Videsh Limited участвует в трех проектах в России: «Ванкорнефть», «Сахалин-1» и Imperial Energy.

Помимо варианта использовать средства для дальнейших вложений в Россию и финансирования операционных и капитальных затрат на существующие проекты индийские компании могут использовать застрявшие деньги для частичной оплаты закупок сырой нефти. Однако не все из перечисленных компаний покупают нефть. Кроме того, поставки оплачиваются через третьи фирмы, зарегистрированные в других странах вроде Сингапура, чтобы доставки осуществлялись теневым флотом в обход западных санкций.

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