Известная актриса показала совместное фото топлес в честь дня рождения подруги

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала совместное откровенное фото в честь дня рождения подруги. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,1 миллиона подписчиков.

59-летняя знаменитость поздравила с 61-летием британскую предпринимательницу, основательницу косметического бренда Trinny London Тринни Вудолл. Так, она продемонстрировала архивный кадр, сделанный в 1994 году, где приятельницы позируют топлес на пляже.

В то же время Херли выложила совместный снимок 2024 года, где подруги предстали в купальниках и соломенных шляпах. «С днем рождения, Тринни! Пусть мы будем вместе веселиться в наших бикини еще много лет», — указала в подписи автор поста.

В январе бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис и ее подруги снялись топлес на пляже.