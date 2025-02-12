Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 12 февраля 2025Ценности

Известная актриса показала совместное фото топлес в честь дня рождения подруги

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала совместное откровенное фото в честь дня рождения подруги. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,1 миллиона подписчиков.

59-летняя знаменитость поздравила с 61-летием британскую предпринимательницу, основательницу косметического бренда Trinny London Тринни Вудолл. Так, она продемонстрировала архивный кадр, сделанный в 1994 году, где приятельницы позируют топлес на пляже.

В то же время Херли выложила совместный снимок 2024 года, где подруги предстали в купальниках и соломенных шляпах. «С днем рождения, Тринни! Пусть мы будем вместе веселиться в наших бикини еще много лет», — указала в подписи автор поста.

В январе бас-гитаристка итальянской рок-группы Måneskin Виктория Де Анджелис и ее подруги снялись топлес на пляже.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

      Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

      Disney откажется от инклюзивности после указов Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше