Крокодилы растерзали прыгнувшего к ним в вольер мужчину

CubaHeadlines: На Кубе крокодилы растерзали мужчину на крокодиловой ферме

На Кубе крокодилы растерзали пьяного мужчину, который прыгнул к ним в вольер. Об этом пишет CubaHeadlines.

Трагическое происшествие случилось 7 февраля на территории туристического центра Бока-де-Гуама в провинции Матансас, где расположена крокодиловая ферма. По словам очевидцев, мужчина находился на территории центра в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он разделся до белья и спрыгнул в вольер к крокодилам, которые тут же растерзали его. Позже выяснилось, что мужчину звали Пабло, его фамилия не разглашается.

«Все произошло у меня на глазах. Я там работаю, а он просто взял и прыгнул. Он был пьян. Это самая жуткая сцена, что я когда-либо видел. Этот кошмар не идет у меня из головы. Подобного тут не случалось с самого открытия в 1959 году», — рассказал сотрудник фермы Кевин Фернандес.

Родные Пабло заявили, что пока не знают, действительно ли он прыгнул к крокодилам сам, или поскользнулся на краю вольера. Племянница мужчины заявила, что все семья шокирована случившемся. Она призвала выяснить, обеспечивались ли на ферме должные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Индонезии 105 крокодилов сбежали с крокодиловой фермы. После этого предприятие потребовали закрыть.