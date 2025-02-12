Макрон выступил против Трампа

CNN: Макрон выступил против плана Трампа по переселению жителей сектора Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против плана американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа в другие страны. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.

«Нельзя просто сказать двум миллионам человек: "Угадайте, что? Вы переезжаете". Правильным решением было бы проводить политическую операцию, а не дела с недвижимостью», — отметил французский лидер.

По мнению Макрона, другим странам следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа, а также неготовность Иордании и Египта принимать большое количество беженцев из региона.

10 февраля Трамп заявил, что исключает возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Политик пообещал построить для них новое место. По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.