Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 12 февраля 2025Мир

Макрон выступил против Трампа

CNN: Макрон выступил против плана Трампа по переселению жителей сектора Газа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против плана американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа в другие страны. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.

«Нельзя просто сказать двум миллионам человек: "Угадайте, что? Вы переезжаете". Правильным решением было бы проводить политическую операцию, а не дела с недвижимостью», — отметил французский лидер.

По мнению Макрона, другим странам следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа, а также неготовность Иордании и Египта принимать большое количество беженцев из региона.

10 февраля Трамп заявил, что исключает возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Политик пообещал построить для них новое место. По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Олимпийские чемпионы исполнили мечту московской школьницы

      В России высказались о «демонстрации добрых намерений» Путиным

      Российскому региону предсказали частые смерчи

      Назван возможный формат реорганизации НАТО

      Россиянку задержали за хранение взрывного устройства и боеприпасов

      В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

      Пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море

      В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпосланником президента США

      Модернизированный «Панцирь» показали в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше