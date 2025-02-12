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15:19, 12 февраля 2025Мир

Макрон взял Моди за руку

Le Monde: Макрон и Моди взялись за руки и вместе открыли индийское консульство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди взялись за руки и вместе открыли индийское консульство. Об этом сообщает Le Monde.

«[Макрон и Моди] открыли новое Генеральное консульство Индии в городе Фокеан (...), после чего отправились в штаб-квартиру мирового судоходного гиганта CMA CGM в порту Марселя, где генеральный директор группы Родольф Сааде показал им навигационный центр, из которого осуществляется управление флотом судовладельца», — говорится в материале.

Как отмечает издание, два лидера не делали никаких заявлений, но ожидается, что они обсудят коридор IMEC — морской и железнодорожный транспортный проект, связывающий Индию с Европой через Ближний Восток, который должен стать альтернативой «новым шелковым путям» Китая. Париж также надеется добиться прогресса в многомиллиардных переговорах о покупке Нью-Дели французских истребителей Rafale и подводных лодок Scorpène.

Ранее Макрон проигнорировал протянувшего ему руку Моди на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже. При этом, Индия являлась соорганизатором мероприятия.

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