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09:20, 12 февраля 2025Мир

На Западе назвали идеальный путь для достижения мира на Украине

Politico: Европа должна увеличивать военную и финансовую помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Увеличение военной и финансовой помощи Украине является идеальным путем для достижения мира в стране. Об этом в своей статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Важно не принимать близоруких решений, а устанавливать долгосрочные приоритеты и готовиться к сложному, болезненному переговорному процессу, который может занять много времени из-за своей чрезвычайной сложности. Прежде всего, мы должны не только продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь, но и увеличивать ее», — написал он.

По словам бывшего дипломата, это идеальный путь к достижению успешного результата ради будущего суверенной, свободной и неделимой Украины и восстановления безопасности Европы.

Ранее Ишингер выразил сомнения, что Европа политически и военно справится с размещением войск на Украине для обеспечения режима прекращения огня. Он отметил, что стоит должным образом рассмотреть возможность участие войск из третьих стран, включая, например, Индию.

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