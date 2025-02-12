На Западе назвали идеальный путь для достижения мира на Украине

Politico: Европа должна увеличивать военную и финансовую помощь Украине

Увеличение военной и финансовой помощи Украине является идеальным путем для достижения мира в стране. Об этом в своей статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Важно не принимать близоруких решений, а устанавливать долгосрочные приоритеты и готовиться к сложному, болезненному переговорному процессу, который может занять много времени из-за своей чрезвычайной сложности. Прежде всего, мы должны не только продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь, но и увеличивать ее», — написал он.

По словам бывшего дипломата, это идеальный путь к достижению успешного результата ради будущего суверенной, свободной и неделимой Украины и восстановления безопасности Европы.

Ранее Ишингер выразил сомнения, что Европа политически и военно справится с размещением войск на Украине для обеспечения режима прекращения огня. Он отметил, что стоит должным образом рассмотреть возможность участие войск из третьих стран, включая, например, Индию.