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09:52, 12 февраля 2025Мир

На Западе заявили о конце эпохи Байдена в отношении Украины

Politico: Мюнхенская конференция определит будущую стратегию Запада по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности определит будущую стратегию западных стран в отношении Украины. Об этом сообщает американский журнал Politico.

«Стратегия в отношении Украины в Европе незаметно меняется в соответствии с меняющимся тоном Соединенных Штатов — от обещания непреклонной поддержки до попытки усадить Киев за стол переговоров с сильной позицией», — говорится в материале.

Politico отмечает, что западные союзники отходят от принципа поддержки Киева «столько, сколько потребуется», которого придерживался бывший президент США Джо Байден. «Это резкий отход от эпохи Байдена», — пишет издание.

Ранее бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Увеличение военной и финансовой помощи Украине является идеальным путем для достижения мира в стране.

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