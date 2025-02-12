На Западе заявили о конце эпохи Байдена в отношении Украины

Politico: Мюнхенская конференция определит будущую стратегию Запада по Украине

Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности определит будущую стратегию западных стран в отношении Украины. Об этом сообщает американский журнал Politico.

«Стратегия в отношении Украины в Европе незаметно меняется в соответствии с меняющимся тоном Соединенных Штатов — от обещания непреклонной поддержки до попытки усадить Киев за стол переговоров с сильной позицией», — говорится в материале.

Politico отмечает, что западные союзники отходят от принципа поддержки Киева «столько, сколько потребуется», которого придерживался бывший президент США Джо Байден. «Это резкий отход от эпохи Байдена», — пишет издание.

Ранее бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Увеличение военной и финансовой помощи Украине является идеальным путем для достижения мира в стране.