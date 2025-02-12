На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

Politico: Урегулирование на Украине потребует обсуждения снятия санкций с РФ

Мирное урегулирование конфликта на Украине потребует обсуждения снятия санкций с России. Об этом в своей статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность — все это придется обсудить», — написал он.

По словам бывшего дипломата, чем дешевле цена прекращения огня и чем оно менее герметично, тем дороже будет мир, который за ним последует.

Ранее Ишингер назвал идеальный путь для достижения мира на Украине. Он отметил, что для этого Европе необходимо увеличить военную и финансовую помощь Украине.