Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР суд заочно приговорил к 13,5 года грузинского наемника ВСУ Хозреванидзе

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 13,5 года лишения свободы наемника из Грузии Геле Хозреванидзе за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Суд установил, что в 2022 году Хозреванидзе приехал на Украину и вступил в вооруженное формирование. На территории тренировочных баз прошел военную подготовку, где его обеспечили оружием, специальным снаряжением и боеприпасами. После этого наемник участвовал в боевых действиях против силовиков ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии заочно осудили на 14,5 года за участие в боевых действиях на стороне Украины.