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23:06, 12 февраля 2025Мир

Нидерланды отправят Киеву партию бронированных машин

Нидерланды отправят Киеву 25 гусеничных машин для транспортировки раненых
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны королевства.

Как отметили в ведомстве, машины будут использовать для транспортировки раненых. «Министр Рубен Брекелманс объявил об этом сегодня во время встречи контактной группы по Украины (UDCG)», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Нидерланды поставили Киеву последние из обещанных танков Т-72, а также новую партию истребителей F-16.

Ранее Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров на сумму более одного миллиарда евро.

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