Нидерланды отправят Киеву партию бронированных машин

Нидерланды отправят Киеву 25 гусеничных машин для транспортировки раненых

Нидерланды отправят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны королевства.

Как отметили в ведомстве, машины будут использовать для транспортировки раненых. «Министр Рубен Брекелманс объявил об этом сегодня во время встречи контактной группы по Украины (UDCG)», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Нидерланды поставили Киеву последние из обещанных танков Т-72, а также новую партию истребителей F-16.

Ранее Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров на сумму более одного миллиарда евро.