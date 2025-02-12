Перевозившего енотов на крыше авто водителя привлекли к административной ответственности

В Сочи сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, катавшего енотов на крыше

В Сочи водителя, перевозившего енотов на крыше автомобиля, привлекли к административной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Красноярском крае.

По данным ведомства, в социальных сетях распространилось видео инцидента. Вскоре инспекторы остановили нарушителя и доставили в полицию. Выяснилось, что водитель перевозил животных по просьбе друга. На крышу он их посадил, чтобы еноты не испортили салон.

Отмечается, что питомцы не пострадали.

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