Перевозившего енотов на крыше авто водителя привлекли к административной ответственности

В Сочи водителя, перевозившего енотов на крыше автомобиля, привлекли к административной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Красноярском крае.
По данным ведомства, в социальных сетях распространилось видео инцидента. Вскоре инспекторы остановили нарушителя и доставили в полицию. Выяснилось, что водитель перевозил животных по просьбе друга. На крышу он их посадил, чтобы еноты не испортили салон.
Отмечается, что питомцы не пострадали.
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