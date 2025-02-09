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17:44, 9 февраля 2025Россия

Полуголый уфимец проехал по городу в прицепе с ванной

ГАИ Башкортостана: Полуголый житель Уфы проехал по городу в прицепе с ванной
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал Госавтоинспекции Уфы

Полуголый житель Уфы проехал по городу в прицепе с ванной. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

Как сообщили представители ведомства, видео, на котором 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 перевозил прицеп с ванной, попалось им в ходе мониторинга соцсетей. Сотрудники обратили внимание, что такие действия являются нарушением правил дорожного движения и угрозой для безопасности.

«За множественные нарушения ПДД 22-летний автолюбитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, за управление транспортным средством со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"», — сообщили в ГАИ.

Помимо водителя автомобиля, к ответственности привлекли также 16-летнюю девушку, которая периодически высовывалась из салона автомобиля — она не была пристегнута ремнем безопасности.

Днем ранее инспекторы ГАИ выписали 21 протокол об административных правонарушениях водителю BMW без номеров, катавшемуся по пляжу Анапы во время работы волонтеров, очищающих берег от мазута. Водитель заявил, что выехал на пляж в поисках собаки. В ГАИ при этом обнаружили большое количество неоплаченных штрафов: 17 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания, управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков и вождение без документов на право управления и страхового полиса.

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