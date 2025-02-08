Катавшийся по пляжу Анапы во время работы волонтеров BMW без номеров попал на видео

Инспекторы ГАИ выписали 21 протокол об административных правонарушениях водителю BMW без номеров, катавшемуся по пляжу Анапы во время работы там волонтеров, очищающих берег от мазута. Видео с нарушителем предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по Краснодарскому краю.
На кадрах виден внедорожник, рассекающий по песку. Водитель говорит, что выехал на пляж в поисках собаки. Инспектор ГАИ указывает ему на допущенные нарушения.
Черным BMW управлял 25-летний житель Анапы. У него оказалось большое количество неоплаченных штрафов. 17 протоколов он получил за уклонение от исполнения административного наказания, управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков и вождение без документов на право управления и страхового полиса.
Также он получил протокол по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта»), за которое предусмотрено наказание в виде лишения прав до трех месяцев либо административный арест до 15 суток. Материалы направлены в суд для принятия решения.
8 февраля сообщалось, что житель Красноярского края попытался протаранить ворота детского сада в городе Сосновоборске.