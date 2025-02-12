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13:26, 12 февраля 2025Мир

Песков ответил НАТО на заявления о российской угрозе

Песков: Россия никогда не представляла угрозу для НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, это альянс последовательно приближался к российским границам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь нет места для каких-то разночтений. Это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться во время новейшей истории», — отметил представитель Кремля.

12 февраля разведка Дании опубликовала документ, в котором говорится, что Россия через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне, поэтому потенциально возникает угроза для стран НАТО. При этом одновременное ведение Россией боевых действий на Украине и еще где-либо датские разведчики назвали «маловероятным».

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