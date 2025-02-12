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09:12, 12 февраля 2025Силовые структуры

Российская медсестра довела подчиненную до суицида и отделалась условным сроком

В Сургуте суд дал медсестре 3 года условно за доведение до суицида подчиненной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Городской суд Сургута приговорил к трем годам условно бывшую старшую медсестру травматологической больницы за доведение до суицида подчиненной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Cуд установил, что она с августа по октябрь 2021 года на почве личной неприязни систематически высказывала угрозы подчиненной, у которой на фоне конфликта с начальницей развилась депрессия. В итоге она в ноябре 2021 года наложила на себя руки.

Женщина признана виновной по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ. Суд запретил ей в течение двух лет после отбытия срока занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.

30 января сообщалось, что в Уфе арестовали мужчину за доведение несовершеннолетней до суицида.

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