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15:31, 12 февраля 2025Силовые структуры

Суд арестовал третьего фигуранта по делу о незаконной продаже бриллиантов на выставке

В Петербурге суд арестовал 3-го фигуранта за незаконную продажу 456 бриллиантов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд арестовал Тиграна Барсегяна, третьего фигуранта по делу о незаконной продаже 456 бриллиантов на выставке в Пушкинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 191 УК РФ («Покушение на совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации»). Барсегян заключен под стражу до 9 апреля.

По данным ТАСС, во вторник, 11 февраля, суд избрал меры пресечения двум другим фигурантам этого дела — предполагаемым подельникам Барсегяна — Арсену Аворяну и Ваграму Саияну. Аворян получил домашний арест, а Саиян отправлен в СИЗО.

10 февраля стало известно об их задержании. Незаконная сделка по продаже драгоценных камней была заключена в павильоне «Настоящие бриллианты». Там реализовали бриллианты общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей за 5,5 миллиона рублей. Злоумышленники были задержаны с поличным — ими оказались двое граждан Армении и их соотечественник, получивший гражданство России в 2018 году.

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