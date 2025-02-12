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06:51, 12 февраля 2025Экономика

Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг

Главе ЦБ Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Банку России предложили вернуть на купюры флаг, как один из главных государственных символов страны. С таким обращением выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, так как переходят из рук в руки по всей территории России.

Институт отметил, что наличие двух главных госсимволов — флага и герба — на банкнотах будет способствовать развитию «патриотического самосознания граждан».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что в России могут перестать производить монеты мелкого номинала из-за низкого спроса. Депутат назвал подход регулятора «правильным» и позволяющим экономить на производстве денег.

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