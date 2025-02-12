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07:55, 12 февраля 2025Россия

В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

Депутат Цеков назвал заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями попыткой в отчаянье сделать вид по прежнему важного игрока, который владеет ситуацией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано украинским лидером и «его западными кураторами для создания обменного фонда». Он добавил, что это стоило Вооруженным силам Украины десятков тысяч жизней.

«Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыре в рукаве», — сказал Цеков.

Ранее Зеленский раскрыл смысл вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. По его словам, Киев планирует обменять оккупированные территории российского региона на земли, занятые Вооруженными силами России. «Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил Зеленский.

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