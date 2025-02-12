В Раде обвинили командование ВСУ во лжи о состоянии ПВО

Депутат Рады Безуглая заявила о критической нехватке сил ПВО у ВСУ

Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) и лгут об их состоянии. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«[ВВС Украины] искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем"», — высказалась политик.

Безуглая обвинила командование ВВС Украины во лжи под влиянием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, украинские военные регулярно лгут о якобы падающих обломках выпущенных Вооруженными силами (ВС) России ракет.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву в ночь на 12 февраля. По словам Ермака, удар был нанесен баллистическими ракетами.