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13:37, 12 февраля 2025Силовые структуры

В России возбудили дело против испанского журналиста за незаконный въезд в Курскую область

СК возбудил дело против журналиста El Mundo Рохаса за въезд в Курскую область
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российские следователи возбудили уголовное дело против испанского журналиста Альберто Рохаса за незаконный въезд на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Рохас из издания El Mundo подозревается в незаконном пересечении государственной границы России. По данным следствия, в феврале он без необходимых документов, дающих право въезда на российскую территорию, вместе с украинскими военнослужащими проник в Суджанский район Курской области.

Следственные органы выясняют местонахождение испанского журналиста с целью его задержания.

9 февраля El Mundo опубликовало интервью Рохаса с тремя бойцами 47-й бригады Вооруженных сил Украины, вторгшейся на территорию Курской области. По его словам, он смог побеседовать с членами экипажа боевой машины пехоты Bradley по имени Юрий, Антон и Петро. Журналист называет 47-ю бригаду «возможно лучшей и наиболее обученной во всей Украине».

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