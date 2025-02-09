Журналист Рохас незаконно попал в Курскую область для интервью с 47 бригадой ВСУ

Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно проник в Курскую область, где взял интервью у троих бойцов вторгшейся на территорию российского региона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Материал по итогам этой встречи был опубликован на сайте издания.

В статье указано, что Рохас, которого сопровождали украинские военнослужащие, выехал из Сум и незаконно пересек границу Украины и России. По его словам, он смог побеседовать с членами экипажа боевой машины пехоты (БМП) Bradley по имени Юрий, Антон и Петро. Журналист называет 47-ю бригаду «возможно лучшей и наиболее обученной во всей Украине».

В материале Рохас описал нахождение в укрытии вместе с бойцами ВСУ в момент атаки ВС РФ по украинским позициям, встречи с российскими дронами, а также горящую западную технику, переданную Киеву, которая попадалась ему на пути. Военнослужащие 47-й бригады рассказали ему, что получить преимущество в конфликте им не дает дефицит военной техники, которую страны Запада «отправляют по капле».

Ранее стало известно, что двух американских журналистов заочно арестовали за незаконное пересечение границы России. Янг Флетчер и Катрин Дис были объявлены в федеральный, межгосударственный и международный розыск.