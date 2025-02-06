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19:05, 6 февраля 2025Силовые структуры

Двух американских журналистов заочно арестовали за незаконное пересечение границы России

В Курске суд заочно арестовал двух журналистов из США за пересечение границы РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ленинский районный суд в Курске заочно арестовал журналистов из США Янга Флетчера и Катрин Дисс за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщает ТАСС.

Иностранцы обвиняются по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ») УК РФ. Их объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. После задержания в России или экстрадиции фигуранты будут помещены под стражу.

По данным суда, Янг и Дисс въехали в Россию для съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года Вооруженных сил Украины в Суджанский район Курской области.

Ранее суд заочно арестовал снимавшего репортаж в Курской области немецкого журналиста.

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