В российском городе обнаружен мужчина без признаков жизни и изрезанная женщина

В Калининграде найден убитый мужчина и его изрезанная супруга, возбуждено дело

В Калининграде обнаружен 54-летний местный житель без признаков жизни и изрезанная женщина — его супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственном комитете (СК) России по Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным ведомства, пострадавших обнаружили в квартире, расположенной в доме по улице Огарева вечером 11 февраля. Прибывшие на место происшествия следователи произвели осмотр места происшествия. Мужчину нашли с ножевыми ранениями в области шеи, у его супруги также резанные ранения. Ее госпитализировали. Сейчас женщине оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранители проверяют различные версии произошедшего, в том числе и ссору между супругами на бытовой почве.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд арестовал местного жителя, который одним ударом топора отсек голову сожительнице.

