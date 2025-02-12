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10:57, 12 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин одним ударом топора отсек голову сожительнице

Житель Приморья с одного удара топора обезглавил сожительницу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Приморском крае суд арестовал местного жителя, который одним ударом топора отсек голову сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре края.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры.

По версии следствия вечером 9 февраля в селе Петровка мужчина 1971 года рождения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он схватил топор и ударил им по шее женщине. В результате удара он отсек голову сожительнице. Тело нашли прибывшие полицейские.

8 января сообщалось, что в Нижегородской области 66-летний житель поселка Шатки расправился с 40-летней женой сына во время ссоры. Он отсек снохе голову.

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