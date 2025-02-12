Россиянин одним ударом топора отсек голову сожительнице

Житель Приморья с одного удара топора обезглавил сожительницу

В Приморском крае суд арестовал местного жителя, который одним ударом топора отсек голову сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре края.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры.

По версии следствия вечером 9 февраля в селе Петровка мужчина 1971 года рождения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он схватил топор и ударил им по шее женщине. В результате удара он отсек голову сожительнице. Тело нашли прибывшие полицейские.

8 января сообщалось, что в Нижегородской области 66-летний житель поселка Шатки расправился с 40-летней женой сына во время ссоры. Он отсек снохе голову.