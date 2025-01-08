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16:04, 8 января 2025Силовые структуры

Российский пенсионер расправился с женой сына и отсек ей голову

В Нижегородской области пенсионер убил жену сына и отсек ей голову
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижегородской области 66-летний житель поселка Шатки расправился с 40-летней женой сына во время ссоры. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в ночь на 7 января между пенсионером и потерпевшей внезапно возник конфликт, который закончился поножовщиной. Сообщается, что после этого мужчина отсек снохе голову.

Пенсионера задержали, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пенсионер ударил ножом 70-летнюю жену во время ссоры.

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