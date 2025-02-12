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12:45, 12 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело на черного копателя

В Ульяновской области возбудили дело на черного археолога за незаконные раскопки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

В Ульяновской области возбудили дело на черного археолога за незаконные раскопки. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 243.2 («Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания») УК РФ.

По данным ведомства, с начала 2023-го по февраль 2024 года мужчина, не имея разрешения на проведение археологических полевых работ, занимался раскопками в районе села Атяшкино. Он проводил работы в местах, которые включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Найденные артефакты черный копатель сбывал коллекционерам через интернет. Эти раскопки привели к повреждению культурного слоя и утрате его исторической ценности.

Его деятельность пресекли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. У него был изъят металлоискатель, около 100 предметов старины, среди которых была древняя икона, монеты и украшения эпохи раннего Средневековья.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи назначили историко-культурную и историко-археологическую экспертизу. Устанавливаются все эпизоды его деятельности.

Ранее сообщалось, что в России пойдут под суд три черных копателя за несколько сотен археологических объектов.

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