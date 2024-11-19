В России пойдут под суд три черных копателя за несколько сотен археологических объектов

Во Владимирской области осудят троих черных археологов за незаконные раскопки

Во Владимирской области пойдут под суд три черных археолога за незаконные раскопки. Об этом «Ленете.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 243.2 («Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле без разрешения, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие повреждение культурного слоя») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемые занимались коллекционированием предметов старины и с октября 2023 года по август 2024-го без разрешения на проведение раскопок осуществляли поиск археологических предметов на территории Суздальского, Камешковского и Гусь-Хрустального районов. Для этого огни использовали металлоискатели и другое оборудование.

23 августа сотрудники ФСБ задержали двоих человек в лесном массиве при проведении работ, незаконные находки изъяты следователем СК. При обыске по месту жительства также найдены и изъяты несколько сотен археологических объектов, в том числе монеты 15-17 веков, иконы и кресты, фрагменты одежды, конской упряжки и другие предметы.

Всего было задержано трое жителей города Владимир, супруги 1973 и 1974 годов рождения и их знакомый 1974 года.

Ранее сообщалось, что российский черный археолог пойдет под суд за старинные изделия из бронзы.