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13:58, 19 ноября 2024Силовые структуры

В России пойдут под суд три черных копателя за несколько сотен археологических объектов

Во Владимирской области осудят троих черных археологов за незаконные раскопки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

Во Владимирской области пойдут под суд три черных археолога за незаконные раскопки. Об этом «Ленете.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 243.2 («Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле без разрешения, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие повреждение культурного слоя») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемые занимались коллекционированием предметов старины и с октября 2023 года по август 2024-го без разрешения на проведение раскопок осуществляли поиск археологических предметов на территории Суздальского, Камешковского и Гусь-Хрустального районов. Для этого огни использовали металлоискатели и другое оборудование.

23 августа сотрудники ФСБ задержали двоих человек в лесном массиве при проведении работ, незаконные находки изъяты следователем СК. При обыске по месту жительства также найдены и изъяты несколько сотен археологических объектов, в том числе монеты 15-17 веков, иконы и кресты, фрагменты одежды, конской упряжки и другие предметы.

Всего было задержано трое жителей города Владимир, супруги 1973 и 1974 годов рождения и их знакомый 1974 года.

Ранее сообщалось, что российский черный археолог пойдет под суд за старинные изделия из бронзы.

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