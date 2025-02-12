Валерия пожалела об отсутствии отдельной от Пригожина комнаты

Валерия заявила, что иногда жалеет об отсутствии отдельной от Пригожина комнаты

Певица Валерия рассказала, что иногда жалеет, что у нее нет отдельной комнаты от мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара сняла видео в формате «Стрем или норм», где рассказала о своих отношениях. Мнения супругов разделились в вопросе, нормально ли мужу и жене спать в разных комнатах. По мнению Пригожина, это ненормально. «А если храпит твой партнер? Иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты», — сказала исполнительница.

Ранее Валерия назвала один запрет в отношениях с Иосифом Пригожиным. Артистка поделилась, что у них с мужем общий бюджет, поэтому решения о покупках они принимают вместе.