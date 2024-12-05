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16:32, 5 декабря 2024Культура

Валерия назвала один запрет в отношениях с Пригожиным

Певица Валерия рассказала о запрете на сюрпризы в браке с Пригожиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия . Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Валерия рассказала о правилах в отношениях с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным. Ее слова приводит MK.RU.

Артистка поделилась, что у них с мужем общий бюджет, поэтому решения о покупках они принимают вместе. «Никаких сюрпризов Иосиф не делает. Мы находимся в такой фазе наших отношений, что это ни к чему. Я ему давно сказала: "Давай без сюрпризов". Надо ведь, чтобы сюрприз был не только полезным, но и нужным», — сказала исполнительница.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл, сколько он тратит на супругу.

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