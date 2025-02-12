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16:25, 12 февраля 2025Экономика

Верховная Рада запретила банкротить «Южмаш»

Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете банкротства завода «Южмаш»
Дмитрий Воронин

Фото: Mykhailo Markiv / Ukrainian Presidential Press Service / Pool / Reuters

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий в условиях военного положения накладывать арест на имущество и средства госпредприятия «Южмаш», производящего ракетно-космическую технику. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, 246 нардепов проголосовали за соответствующий законопроект «О государственной поддержке и экономического восстановления ракетно-космической отрасли».

Как писали украинские СМИ, долги расположенного в Днепре (Днепропетровске) завода «Южмаш» являются хроническими. Для их погашения, в том числе для выплаты зарплат, приходится использовать бюджетные средства.

Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров рассказал, что мощности завода «до самого последнего момента производили ракетные двигатели, продававшиеся американцам». Последние, по его словам, «с началом СВО подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии». «Где-то три года назад завод банкротили», а из 50 тысяч работников «Южмаша» оставалось около пяти тысяч, поделился также политик.

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