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14:19, 12 февраля 2025Мир

Влияние освобождения Фогеля на решение украинского конфликта оценили

Дудаков: Освобождение Фогеля активизирует переговорный процесс по Украине
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Al Drago / Getty Images

Помилование американца Марка Фогеля российским президентом Владимиром Путиным является подтверждением Москвы на согласие на диалог с новой администрацией США на взаимовыгодных условиях, поделился своим мнением с газетой «Взгляд» американист Малек Дудаков.

Он считает, что прилетевший в российскую столицу за Фогелем спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который ранее вел переговоры между Израилем, палестинским движением ХАМАС, Египтом и Катаром, может выступать непубличным посредником в переговорах по украинскому конфликту. Дудаков назвал Уиткоффа лучшим переговорщиком американского президента Дональда Трампа.

«Визит Уиткоффа в Москву показывает, что переговорный трек, скорее всего, активизируется в ближайшее время», — прогнозирует спикер.

Об освобождении Марка Фогеля из заключения в России и его возвращении на родину стало известно 11 февраля. Американец отбывал наказание за контрабанду наркотиков — его поймали в 2021 году в аэропорту Москвы с марихуаной, которую, по его словам, он использовал в личных целях. В США Фогеля встретил лично американский лидер, после чего оба они поблагодарили Владимира Путина за его решение.

Трамп, в свою очередь, назвал помилование Фогеля важной частью завершения конфликта на Украине.

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