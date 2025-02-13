Арестованного на Украине за изнасилования бывшего немецкого солдата экстрадируют на родину

Прокурор Гогер: экс-солдата бундесвера, арестованного на Украине, экстрадируют

Бывшего немецкого солдата, арестованного на Украине по подозрению в изнасилованиях, экстрадируют на родину. Об этом сообщил старший прокурор и заместитель руководителя Центрального управления по борьбе с киберпреступностью Баварии Томас Гогер, передает РИА Новости.

Экс-военный бундесвера был задержан по запросу о выдаче, направленному ФРГ. «Мужчина обоснованно подозревается, в частности, в совершении трех случаев изнасилования и хранении материалов с детской порнографией», — уточнил прокурор.

Бывший немецкий солдат Бен Р. более двух лет скрывался от следствия на Украине по обвинениям в изнасиловании нескольких женщин и совершении других посягательств сексуального характера. В марте 2022 года экс-солдат бундесвера был отстранен от служебных обязанностей, а через год был уволен из вооруженных сил ФРГ. В начале февраля его арестовали в Сумской области.

