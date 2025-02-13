Минск прокомментировал освобождение гражданина США

Эйсмонт: Власти Белоруссии получают от США просьбы об освобождении граждан

Власти Белоруссии получают от администрации президента США Дональда Трампа просьбы о дальнейшем освобождении американских граждан. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь президента республики Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы [об освобождении] поступали и поступают», — подчеркнула представитель белорусского лидера.

Эйсмонт прокомментировала освобождение властями Белоруссии троих заключенных, включая гражданина США. Она указала на конфиденциальность обсуждений дальнейшего освобождения американских граждан и посоветовала обращаться с вопросами к администрации Трампа.

Ранее Лукашенко назвал Трампа причиной тряски международных структур. По его словам, президент США «солидно встряхнул» некоторые международные структуры.