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11:15, 13 февраля 2025Бывший СССР

Минск прокомментировал освобождение гражданина США

Эйсмонт: Власти Белоруссии получают от США просьбы об освобождении граждан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Власти Белоруссии получают от администрации президента США Дональда Трампа просьбы о дальнейшем освобождении американских граждан. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь президента республики Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы [об освобождении] поступали и поступают», — подчеркнула представитель белорусского лидера.

Эйсмонт прокомментировала освобождение властями Белоруссии троих заключенных, включая гражданина США. Она указала на конфиденциальность обсуждений дальнейшего освобождения американских граждан и посоветовала обращаться с вопросами к администрации Трампа.

Ранее Лукашенко назвал Трампа причиной тряски международных структур. По его словам, президент США «солидно встряхнул» некоторые международные структуры.

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