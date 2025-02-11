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16:38, 11 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал Трампа причиной тряски международных структур

Лукашенко: Трамп солидно встряхнул некоторые международные структуры
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп «солидно встряхнул» некоторые международные структуры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

«Надо отдать должное — Дональд [Трамп] солидно встряхнул некоторые международные структуры», — сказал глава государства во время встречи с белорусским постпредом в ООН Валентином Рыбаковым.

Лукашенко также попросил дипломата рассказать, как это отозвалось в Организации Объединенных Наций, а также ответить на другие вопросы, которые касаются Белоруссии в связи с этим.

Ранее стало известно, что русскоязычные жители Латвии положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По информации издания LSM, популярность Лукашенко обусловлена желанием русскоязычных латышей увидеть у власти «твердую руку».

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