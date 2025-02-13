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15:03, 13 февраля 2025Экономика

Оценено влияние вида на Кремль на стоимость квартир

Sminex: Средняя цена кв. м в жилья с видом на Кремль составляет 2,1 млн рублей
Мария Черкасова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Виды на Кремль увеличивают стоимость элитных квартир на 30 процентов. Об этом говорится в исследовании Sminex, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом величина наценки зависит от обзора, формата недвижимости и расстояния до главной московской достопримечательности. В среднем цена квадратного метра в квартирах с видом на Кремль составляет 2,1 миллиона рублей, в пентхаусах — 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время в столице девелоперы строят 67 элитных домов, в которых продают 1456 лотов. Кремль виден из окон 224 из них. Это жилье в «Резиденции 1864», Luce и Nicole от MR Group, «Обыденском № 1», «Ильинке 3/8» и «Лаврушинском», «Золотой» от Capital Group.

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В пятерке районов по количеству лотов с видом на Кремль — Хамовники (16 лотов со средней стоимостью квадратного метра 2,93 миллиона рублей), Якиманка (103 лота, 3,05 миллиона рублей), Тверской (25 лотов, 2,91 миллиона рублей), Замоскворечье (52 лота, 1,84 миллиона рублей), а также Мещанский район (12 лотов, 1,76 миллиона рублей).

Ранее директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова назвала самое доступное премиальное жилье с вводом в 2025 году. Это студия площадью 28,2 квадратных метра за 16,2 миллиона рублей в ЖК в районе Ростокино.

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